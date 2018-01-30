Глава гендиректората Еврокомиссии: Соглашение об авиации принесет пользу и ЕС, и Азербайджану

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Мы все заинтересованы достичь прогресса в соглашении об авиации между ЕС и Азербайджаном. Подписание этого соглашения принесет пользу обеим сторонам".

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге в Баку генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.

Напомним, что в январе состоялся очередной раунд переговоров по авиационному соглашению между Азербайджаном и ЕС.

Х.Хололей указал, что не хотел бы раскрывать технических деталей переговоров, добавив, что для достижения подобного соглашения необходимо время.

"Нет сомнений, что Азербайджан превращается в важный транспортный логистический хаб, и это в интересах Европейского союза", - заявил он.

По его словам, ЕС заинтересован в любом коридоре, который позволяет диверсифицировать транспортную сеть.