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    Глава гендиректората Еврокомиссии: Соглашение об авиации принесет пользу и ЕС, и Азербайджану

    Хенрик Хололей: ЕС заинтересован в любом коридоре, который позволяет диверсифицировать транспортную сеть

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Мы все заинтересованы достичь прогресса в соглашении об авиации между ЕС и Азербайджаном. Подписание этого соглашения принесет пользу обеим сторонам".

    Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге в Баку генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.

    Напомним, что в январе состоялся очередной раунд переговоров по авиационному соглашению между Азербайджаном и ЕС.

    Х.Хололей указал, что не хотел бы раскрывать технических деталей переговоров, добавив, что для достижения подобного соглашения необходимо время.

    "Нет сомнений, что Азербайджан превращается в важный транспортный логистический хаб, и это в интересах Европейского союза", - заявил он.

    По его словам, ЕС заинтересован в любом коридоре, который позволяет диверсифицировать транспортную сеть.

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