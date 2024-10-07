Глава Гендирекции по наказаниям и тюрьмам Турции ознакомился с условиями содержания заключенных в Азербайджане

Начальник Генеральной дирекции по наказаниям и тюрьмам Турции Энис Явуз Йылдырым в рамках визита в Азербайджан посетил пенитенциарные учреждения в Баку.

Начальник Генеральной дирекции по наказаниям и тюрьмам Турции Энис Явуз Йылдырым в рамках визита в Азербайджан посетил пенитенциарные учреждения в Баку.

Как сообщает Report, турецкий чиновник ознакомился с условиями содержания заключенных в исправительном учреждении №4 и колонии для несовершеннолетних правонарушителей.

Йылдырым ознакомился с инфраструктурой учреждений, включая сервис "Ən tez", осмотрел комнаты для досуга заключенных, пекарню, ковроткацкий и швейный цеха, комнаты для свиданий, спортзал и учебные классы для несовершеннолетних, художественную студию, камеры содержания. Он отметил, что увиденное является наглядным свидетельством реформ, направленных на улучшение условий содержания заключенных в Азербайджане.

По его словам, взаимодействие в области исполнения наказаний будет способствовать обеспечению прав и свобод заключенных и арестованных лиц.