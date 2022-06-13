Глава Генассамблеи ООН провел в Баку встречу с участниками молодежной сети ДН

Находящийся в официальным визитом в Азербайджане председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид провел встречу с участниками молодежной сети Движения неприсоединения (ДН).

Находящийся в официальным визитом в Азербайджане председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид провел встречу с участниками молодежной сети Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщает Report, на встрече в Университете ADA также принял участие ректор вуза Хафиз Пашаев и заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Открывая встречу, замминистра отметил важную роль молодежи в развитии общества. "Очень важно, что мы собрались именно в Университете ADA, где образование получают студенты из многих стран мира", отметил Э. Мамедов.

По его словам, пандемия COVID-19 очень сильно повлияла на мир, и теперь необходимо задуматься над постпандемическими вопросами, в которых инициативы молодежи играет большую роль.

"Азербайджан, как председатель в Движении неприсоединения, очень ценит вклад и внимание председателя ГА ООН Абдуллы Шахида к молодежи и ее развитию. В прошлом году мы основали молодежную сеть ДН, которая позволяет молодежи внести свой вклад в деятельность организации, а также уделить внимание Целям устойчивого развития. В июле в Баку планируется провести саммит молодежной сети ДН”, - сообщил замминистра.

Как отметил председатель ГА ООН Абдулла Шахид, на молодежи лежит особая ответственность в решении актуальных вызовов современности. "Молодежь нужна для изменений, для лучшего будущего. Я верю, что голоса молодежи всегда будут услышаны. Я также учредил программу “Fellowship for hope”, для юных дипломатов и активистов, это очень важно в нашем мире. Мы всегда открыты к сотрудничеству с молодежью, готовы выслушать их предложения и поддержать их", - заявил он.

Председатель ГА ООН Абдулла Шахид в ходе встречи также ответил на вопросы участников молодежной сети ДН о структуре Ассамблеи ООН и ее деятельности.