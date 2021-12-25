Глава "Газпрома" поздравил президента Азербайджана

Председатель правления акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
В поздравлении говорится: "Уважаемый Ильхам Гейдарович!
От имени правления Публичного акционерного общества "Газпром" и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем - 60-летием со дня рождения.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, плодотворной и успешной деятельности, новых масштабных свершений на благо Азербайджана".