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Глава "Газпрома" поздравил президента Азербайджана

Глава "Газпрома" поздравил президента Азербайджана Председатель правления акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
25 декабря 2021 г. 15:06
Глава Газпрома поздравил президента Азербайджана

Председатель правления акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В поздравлении говорится: "Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени правления Публичного акционерного общества "Газпром" и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем - 60-летием со дня рождения.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, плодотворной и успешной деятельности, новых масштабных свершений на благо Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке “Qazprom”un rəhbəri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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