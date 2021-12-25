Глава "Газпрома" поздравил президента Азербайджана

Председатель правления акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Председатель правления акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В поздравлении говорится: "Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени правления Публичного акционерного общества "Газпром" и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем - 60-летием со дня рождения.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, плодотворной и успешной деятельности, новых масштабных свершений на благо Азербайджана".