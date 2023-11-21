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Глава французской ассоциации: Макрон дает обещания, но потом забывает о них

Глава французской ассоциации: Макрон дает обещания, но потом забывает о них Президент Франции Эмманюэль Макрон непостоянен, он дает обещания, но потом забывает о них.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 13:10
Глава французской ассоциации: Макрон дает обещания, но потом забывает о них

Президент Франции Эмманюэль Макрон непостоянен, он дает обещания, но потом забывает о них.

Об этом Report сказал лидер французской ассоциации Les Oranges, алжирец Мхамед Каки.

По его словам, Макрон является человеком, который все время меняет свое мнение.

"Его интересует только сила. Где сила, там и он. Во Франции живут 6 млн французов алжирского происхождения. Он приходит к нам накануне выборов, чтобы получить наши голоса, дает обещания, но забывает о них после победы. Мы напоминаем ему, что всему этому нужно положить конец", - сказал Каки.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın assosiasiya sədri: "Emmanuel Makron hərdəmxəyaldır"

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