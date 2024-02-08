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Глава фракции Верховной Рады Украины поздравил президента Ильхама Алиева

Глава фракции Верховной Рады Украины поздравил президента Ильхама Алиева Глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Украины Давид Арахамия от имени украинского народа поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 20:24
Глава фракции Верховной Рады Украины поздравил президента Ильхама Алиева

Глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Украины Давид Арахамия от имени украинского народа поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента.

В своем заявлении восточноевропейскому бюро Report он подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал историческую победу.

"Я лично знаком с господином Ильхамом Алиевым. Я также присоединяюсь к поздравлениям нашего президента от имени украинского народа. Азербайджанцы для нас братский народ. В Украине проживает много азербайджанцев. Поэтому я искренне желаю процветания вашей стране, здоровья вашему президенту”, - добавил он.

Арахамия отметил, что Азербайджан является одной из стран, которые быстрее всех реагируют в вопросе оказания помощи Украине:

"Когда подорвали крупнейшую гидроэлектростанцию в Европе, наши города были затоплены. Я позвонил руководству вашей страны, и в течение 24 часов из Азербайджана прибыл первый самолет. Это было очень важно для нас. Конечно, есть страны, у которых объем помощи значительно больше, но здесь важна скорость, искренность и радушие, с которой Азербайджан все это делает. Поэтому мы благодарны и всегда будем благодарны Азербайджану за своевременную помощь и доброжелательное отношение к нам”.

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Версия на английском языке Faction leader of Ukraine’s Verkhovna Rada congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Ali Radasının fraksiya rəhbəri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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