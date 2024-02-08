Глава фракции Верховной Рады Украины поздравил президента Ильхама Алиева

Глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Украины Давид Арахамия от имени украинского народа поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента.

Глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Украины Давид Арахамия от имени украинского народа поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента.

В своем заявлении восточноевропейскому бюро Report он подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал историческую победу.

"Я лично знаком с господином Ильхамом Алиевым. Я также присоединяюсь к поздравлениям нашего президента от имени украинского народа. Азербайджанцы для нас братский народ. В Украине проживает много азербайджанцев. Поэтому я искренне желаю процветания вашей стране, здоровья вашему президенту”, - добавил он.

Арахамия отметил, что Азербайджан является одной из стран, которые быстрее всех реагируют в вопросе оказания помощи Украине:

"Когда подорвали крупнейшую гидроэлектростанцию в Европе, наши города были затоплены. Я позвонил руководству вашей страны, и в течение 24 часов из Азербайджана прибыл первый самолет. Это было очень важно для нас. Конечно, есть страны, у которых объем помощи значительно больше, но здесь важна скорость, искренность и радушие, с которой Азербайджан все это делает. Поэтому мы благодарны и всегда будем благодарны Азербайджану за своевременную помощь и доброжелательное отношение к нам”.