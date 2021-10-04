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Глава фонда: Руководящие Арменией террористические силы желают создать напряженность в регионе

Глава фонда: Руководящие Арменией террористические силы желают создать напряженность в регионе "К сожалению, некоторые руководящие Арменией террористические силы желают создать напряженность в регионе. Это причинит вред всем народам и государствам региона".
Внешняя политика
4 октября 2021 г. 12:03
Глава фонда: Руководящие Арменией террористические силы желают создать напряженность в регионе

"К сожалению, некоторые руководящие Арменией террористические силы желают создать напряженность в регионе. Это причинит вред всем народам и государствам региона".

Как передает Report, об этом директор турецкого Фонда дипломатии Огузхан Билгин сказал во время выступления на конференции в Баку под названием "Геополитическая ситуация на Южном Кавказе в 100-летие подписания Карсского договора".

Он подчеркнул, что Армения является проектным государством: "Это государство – проект, реализованный для создания определенных препятствий между Турцией и Азербайджаном. Однако то, что сегодня Нахчыван является азербайджанской землей, и открытие Зангезурского коридора означают крах этого проекта".

По мнению О.Билгина, сегодня Азербайджан и Турция уже не те, что раньше: "Мы  знаем, что за Арменией стоят важные силы. Однако 44-дневная Отечественная война показала, что и Турция и Азербайджан уже не такие, как были раньше".

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Версия на английском языке Director of Foundation: "Terrorist forces ruling Armenia intend to drag region into difficult situation
Версия на азербайджанском языке Vəqf direktoru: “Ermənistanı idarə edən terrorçu qüvvələr bölgəni ağır duruma sürükləmək istəyir”

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