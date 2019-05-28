Глава Финляндии поздравил президента Азербайджана

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:
"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Ваше превосходительство.
Передаю Вам и народу Азербайджана свои самые искренние поздравления по случаю вашего национального праздника – Дня Республики.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".
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