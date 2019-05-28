Глава Финляндии поздравил президента Азербайджана

Глава Финляндии поздравил президента Азербайджана

28 мая, 2019 12:17

https://report.az/storage/news/4d5702b4968efc8f1141073edf7a1532/af3ae716-8709-4618-a520-55effa79cad9_292.jpg Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится: "Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву Ваше превосходительство. Передаю Вам и народу Азербайджана свои самые искренние поздравления по случаю вашего национального праздника – Дня Республики. Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".