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    ​Глава Европейского олимпийского комитета выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

    От имени всей европейской олимпийской семьи хотелось бы выразить Вам глубокие соболезнования

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Глава Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

    Как сообщает Report, в письме П.Хикки отмечает, что был потрясен произошедшим в Баку пожаром: "От имени всей европейской олимпийской семьи хотелось бы выразить Вам глубокие соболезнования. Еще большую скорбь вызывает гибель одного из волонтеров и ее брата. Выражаю их семье глубокие соболезнования".  

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