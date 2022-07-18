О нас

Глава Еврокомиссии: Мы ценим сотрудничество с Азербайджаном

Глава Еврокомиссии: Мы ценим сотрудничество с Азербайджаном Европейский союз привержен безопасному, стабильному и процветающему Южному Кавказу.
Внешняя политика
18 июля 2022 г. 17:10
Глава Еврокомиссии: Мы ценим сотрудничество с Азербайджаном

Европейский союз привержен безопасному, стабильному и процветающему Южному Кавказу.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Мы - ведущий донор в вопросе разминирования в стране, и также обсудили этот важный вопрос. Мы объявили о новом пакете финансирования в объеме 4,25 млн евро на эти цели, и также готовы предложить оборудование и навыки в этой крайне важной сфере", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

"Мы ценим наше сотрудничество с Азербайджаном", добавила глава Еврокомиссии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri: “Biz Azərbaycanla əməkdaşlığımızı yüksək qiymətləndiririk”
Версия на английском языке European Commission chief: EU values its partnership with Azerbaijan

Самое читаемое

Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08
Золото подешевело на подорожавшем долларе
Золото подешевело на подорожавшем долларе
14 июля 2022 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi