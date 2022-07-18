Глава Еврокомиссии: Мы ценим сотрудничество с Азербайджаном

Европейский союз привержен безопасному, стабильному и процветающему Южному Кавказу.

Европейский союз привержен безопасному, стабильному и процветающему Южному Кавказу.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Мы - ведущий донор в вопросе разминирования в стране, и также обсудили этот важный вопрос. Мы объявили о новом пакете финансирования в объеме 4,25 млн евро на эти цели, и также готовы предложить оборудование и навыки в этой крайне важной сфере", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

"Мы ценим наше сотрудничество с Азербайджаном", добавила глава Еврокомиссии.