Глава Еврокомиссии и комиссар ЕС по энергетике посетят Азербайджан

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон завтра посетят Баку в целях укрепления сотрудничества ЕС-Азербайджан.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон завтра посетят Баку в целях укрепления сотрудничества ЕС-Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Европейской комиссии.

"Диверсификация импорта энергоносителей является приоритетом для ЕС. Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и комиссар Европейского союза (ЕС) по энергетике Кадри Симсон завтра посетят Азербайджан с целью дальнейшего укрепления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном", - подчеркнули в ЕК.

Отметим, что в рамках визита намечены встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, исполняющим обязанности президента SOCAR Ровшаном Наджафом.