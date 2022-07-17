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Глава Еврокомиссии и комиссар ЕС по энергетике посетят Азербайджан

Глава Еврокомиссии и комиссар ЕС по энергетике посетят Азербайджан Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон завтра посетят Баку в целях укрепления сотрудничества ЕС-Азербайджан.
Внешняя политика
17 июля 2022 г. 23:58
Глава Еврокомиссии и комиссар ЕС по энергетике посетят Азербайджан

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон завтра посетят Баку в целях укрепления сотрудничества ЕС-Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Европейской комиссии.

"Диверсификация импорта энергоносителей является приоритетом для ЕС. Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и комиссар Европейского союза (ЕС) по энергетике Кадри Симсон завтра посетят Азербайджан с целью дальнейшего укрепления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном", - подчеркнули в ЕК.

Отметим, что в рамках визита намечены встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, исполняющим обязанности президента SOCAR Ровшаном Наджафом.

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