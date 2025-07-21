Глава Euronews об ИИ в СМИ: Гораздо предпочтительнее доверять человеку, чем мыслящей машине

Глава Euronews: За рулем медиа должен оставаться человек, а не ИИ

Полагаться исключительно на искусственный интеллект — не самое верное решение, гораздо предпочтительнее доверять человеку, чем мыслящей машине.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил генеральный директор телеканала Euronews Клаус Штрунц в рамках III Шушинского глобального медиафорума.

"У меня есть склонность доверять ИИ. Но когда речь заходит о действительно важных вещах, я предпочту человеческий опыт. Это особенно интересно, ведь в рамках форума мы услышали: когда что-то становится очень важным, люди обращаются к проверенным источникам — к серьезным СМИ. А в остальных 90% случаев они полагаются на что-то другое. Это наблюдение кажется мне весьма показательным. И оно в определенной степени отражает суть дискуссии об ИИ в журналистике: технологии открывают большие возможности, но за рулем все равно должен оставаться человек", — отметил он.

По словам Штрунца, влияние ИИ на журналистику стремительно растет, но значительную часть его использования составляет именно распространение дезинформации.

"Возникает новая интересная форма журналистики, вызванная необходимостью противостоять дезинформации. Это подчеркивает ключевые преимущества живой журналистики — экспертность, способность проверять факты, перепроверять источники и отсекать ложное. И это одно из главных направлений нашей работы. Кроме того, хотя это и сложнее реализовать, я считаю, что бороться с дезинформацией, генерируемой ИИ, следует его же инструментами. Когда появляются программы, создающие фейки, мы должны использовать другие ИИ-программы, чтобы их разоблачать. Все теперь зависит от того, сколько в это будет инвестировано", — подчеркнул он.

Глава Euronews также предостерег от недооценки роли человека в информационном пространстве, подчеркнув, что именно человеческий фактор — его критическое мышление, мораль и опыт — остается решающим даже в период цифровых технологий.

ФОТО: Вугар Ханларов