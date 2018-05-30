Глава Эстонии поздравила президента Ильхама Алиев

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Желаю, чтобы предстоящие годы стали для Вас и Вашей страны благополучными и счастливыми".
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