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    Глава Эстонии поздравила президента Ильхама Алиев

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Ваше превосходительство.

    Передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

    Желаю, чтобы предстоящие годы стали для Вас и Вашей страны благополучными и счастливыми".

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