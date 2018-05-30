Глава Эстонии поздравила президента Ильхама Алиев

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Желаю, чтобы предстоящие годы стали для Вас и Вашей страны благополучными и счастливыми".