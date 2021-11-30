О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол ЕС: Цифровые и зеленые трансформации являются приоритетом развития

Посол ЕС: Цифровые и зеленые трансформации являются приоритетом развития Саммит Восточного партнерства в Брюсселе обозначит перспективы дальнейшего развития программы в важных на следующие годы областях, особенно с точки зрения "зеленой" трансформации.
Внешняя политика
30 ноября 2021 г. 16:00
Посол ЕС: Цифровые и зеленые трансформации являются приоритетом развития

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе обозначит перспективы дальнейшего развития программы в важных на следующие годы областях, особенно с точки зрения "зеленой" трансформации.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

По его словам, другим приоритетом являются цифровые трансформации, способствующие развитию экономик даже в условиях кризиса и пандемии.

"С помощью конкретных программ мы можем поспособствовать достижению результатов, которые важны для людей в сельском хозяйстве, важны для окружающей среды", - сказал посол ЕС.

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе состоится 15 декабря.

Программа "Восточное партнерство" была запущена Европейским союзом в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU ambassador: Digital and green transformations are development priority
Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: "Rəqəmli və "yaşıl" texnologiyaların tətbiqi inkişafın əsas hədəfidir"

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
25 ноября 2021 г. 09:27
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
27 ноября 2021 г. 01:22
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом
Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом
26 ноября 2021 г. 23:11
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
26 ноября 2021 г. 21:01
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 21:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi