Посол ЕС: Цифровые и зеленые трансформации являются приоритетом развития

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе обозначит перспективы дальнейшего развития программы в важных на следующие годы областях, особенно с точки зрения "зеленой" трансформации.

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе обозначит перспективы дальнейшего развития программы в важных на следующие годы областях, особенно с точки зрения "зеленой" трансформации.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

По его словам, другим приоритетом являются цифровые трансформации, способствующие развитию экономик даже в условиях кризиса и пандемии.

"С помощью конкретных программ мы можем поспособствовать достижению результатов, которые важны для людей в сельском хозяйстве, важны для окружающей среды", - сказал посол ЕС.

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе состоится 15 декабря.

Программа "Восточное партнерство" была запущена Европейским союзом в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.