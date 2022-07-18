Глава ЕК: В будущем году Азербайджан поставит в Европу 12 млрд кубометров газа

Поставки азербайджанского газа в Европу продолжат расти и с 2023 года достигнут 12 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу продолжат расти и с 2023 года достигнут 12 млрд кубометров в год.

Как передает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после подписания меморандума о стратегическом партнерстве в области энергетики между Азербайджаном и Еврокомиссией.

С подписанием этого нового Меморандума о взаимопонимании, мы открываем новую главу в нашем энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном, ключевым партнером в наших усилиях по нахождению альтернативных источников поставок энергоносителей, заявила она.

По ее словам, Азербайджан уже увеличивает поставки природного газа в ЕС с более чем 8 млрд кубометров в этом году до ожидаемых 12 млрд кубометров в 2023 году.

"Это позволит покрыть сокращение поставок российского газа, и значительно укрепить роль Азербайджана как надежного партнера по обеспечению энергобезопасности ЕС", - заявила она.