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Глава ЕК: В будущем году Азербайджан поставит в Европу 12 млрд кубометров газа

Глава ЕК: В будущем году Азербайджан поставит в Европу 12 млрд кубометров газа Поставки азербайджанского газа в Европу продолжат расти и с 2023 года достигнут 12 млрд кубометров в год.
Внешняя политика
18 июля 2022 г. 17:41
Глава ЕК: В будущем году Азербайджан поставит в Европу 12 млрд кубометров газа

Поставки азербайджанского газа в Европу продолжат расти и с 2023 года достигнут 12 млрд кубометров в год.

Как передает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после подписания меморандума о стратегическом партнерстве в области энергетики между Азербайджаном и Еврокомиссией.

С подписанием этого нового Меморандума о взаимопонимании, мы открываем новую главу в нашем энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном, ключевым партнером в наших усилиях по нахождению альтернативных источников поставок энергоносителей, заявила она.

По ее словам, Азербайджан уже увеличивает поставки природного газа в ЕС с более чем 8 млрд кубометров в этом году до ожидаемых 12 млрд кубометров в 2023 году.

"Это позволит покрыть сокращение поставок российского газа, и значительно укрепить роль Азербайджана как надежного партнера по обеспечению энергобезопасности ЕС", - заявила она.

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Версия на английском языке Ursula von der Leyen: Azerbaijani gas supplies to Europe should reach 12 billion cubic meters next year
Версия на азербайджанском языке Ursula fon der Lyayen: “Gələn il Azərbaycan Avropaya 12 milyard kubmetr təbii qaz nəql edəcək”

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