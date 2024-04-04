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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву 4 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 21:06
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву

4 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, в этом контексте отмечены возобновляемая энергия, транспортное сообщение, энергетическая безопасность и другие сферы взаимодействия.

Во время беседы было отмечено значение Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, подписанного между Азербайджаном и Европейским Союзом в 2022 году.

Подчеркнуто, что предстоящая в Баку под председательством Азербайджана СОР29 создает благоприятные возможности для сотрудничества в области климатической деятельности и зеленого перехода.

Президент Европейской комиссии выразила готовность Европейского Союза оказать Азербайджану поддержку в деятельности по гуманитарному разминированию.

В ходе телефонного разговора был поднят вопрос о предстоящей 5 апреля в Брюсселе трехсторонней встрече. Президент Ильхам Алиев, как и при обсуждении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, высказал позицию азербайджанской стороны в связи с данной встречей и отметил важность региональной инклюзивности.

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Версия на азербайджанском языке Ursula Fon der Lyayen Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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