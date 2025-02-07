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Глава ЕК: Евросоюз готов к сотрудничеству, но будет защищать свои интересы в отношениях с США

Глава ЕК: Евросоюз готов к сотрудничеству, но будет защищать свои интересы в отношениях с США Евросоюз готов к защите своих торгово-экономических интересов и готов ответить, если США введет пошлины на европейские товары.
Внешняя политика
7 февраля 2025 г. 18:27
Глава ЕК: Евросоюз готов к сотрудничеству, но будет защищать свои интересы в отношениях с США

Евросоюз готов к сотрудничеству с США, но в то же время к защите своих торгово-экономических интересо и готов ответить, если Соединенные Штаты введут пошлины на европейские товары.

Как сообщает Report, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Гданьске с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Торговля между ЕС и США - это хорошо для людей по обе стороны Атлантики, и это хорошо для бизнеса по обе стороны Атлантики, сказала фон дер Ляйен, добавив, что нигде в мире нет двух таких крупных экономик, как Европейский Союз и Соединенные Штаты, которые были бы более взаимосвязаны.

"Таким образом, глубокие корни совместного ведения бизнеса уже существуют. И мы убеждены, что нам следует активизировать работу между нашими предприятиями", - заявила глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, пошлины повышают затраты для бизнеса, они наносят вред как производителям, так и потребителям, создают ненужные экономические проблемы.

"Поэтому, когда дело доходит до целенаправленных несправедливых или произвольных мер, Европейский Союз будет реагировать твердо", - отметила она.

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