Глава ЕК: Азербайджан добился огромного прогресса по сокращению выбросов метана

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Азербайджан присоединиться к глобальному обязательству по метану, которое в настоящее время поддерживают 119 стран.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Азербайджан присоединиться к глобальному обязательству по сокращению выбросов метана, которое в настоящее время поддерживают 119 стран.

Как сообщает Report, об этом она заявила по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Наше сотрудничество с Азербайджаном по газу должно соответствовать нашим обязательствам по климату. Сюда входят, например, выбросы метана. Наш меморандум устанавливает обязательство по сокращению выбросов метана по всей цепочке поставок газа",- заявила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что в этом "Азербайджан добился огромного прогресса, и ему есть что показать".