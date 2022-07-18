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Глава ЕК: Азербайджан добился огромного прогресса по сокращению выбросов метана

Глава ЕК: Азербайджан добился огромного прогресса по сокращению выбросов метана Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Азербайджан присоединиться к глобальному обязательству по метану, которое в настоящее время поддерживают 119 стран.
Внешняя политика
18 июля 2022 г. 17:34
Глава ЕК: Азербайджан добился огромного прогресса по сокращению выбросов метана

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Азербайджан присоединиться к глобальному обязательству по сокращению выбросов метана, которое в настоящее время поддерживают 119 стран.

Как сообщает Report, об этом она заявила по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Наше сотрудничество с Азербайджаном по газу должно соответствовать нашим обязательствам по климату. Сюда входят, например, выбросы метана. Наш меморандум устанавливает обязательство по сокращению выбросов метана по всей цепочке поставок газа",- заявила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что в этом "Азербайджан добился огромного прогресса, и ему есть что показать".

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Версия на английском языке EC chief hails Azerbaijan's progress in reducing methane emissions
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri: “Azərbaycan metan emissiyalarının azaldılması sahəsində böyük irəliləyiş əldə edib”

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