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Глава дипломатии Евросоюза выступает за решение на основе двух государств

Глава дипломатии Евросоюза выступает за решение на основе двух государств Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает не просто за мирный процесс на Ближнем Востоке, а исключительно за создание палестинского государства и его сосуществование с Израилем.
Внешняя политика
22 января 2024 г. 12:07
Глава дипломатии Евросоюза выступает за решение на основе двух государств

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает не просто за мирный процесс на Ближнем Востоке, а исключительно за создание палестинского государства и его сосуществование с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

"Я не буду больше говорить про мирный процесс, но только про решение на основе двух государств. И я сейчас серьезно говорю", - сказал он.

Боррель отметил, что пригласил на нынешнее совещание глав МИД Египта, Израиля, Иордании, Палестины и Саудовской Аравии. "Никогда ранее у нас не было столько важных гостей в этих драматических обстоятельствах. Все участники, которые вовлечены в ситуацию в Газе, приняли наше приглашение", - добавил он.

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Версия на английском языке Borrel: 'Gaza humanitarian situation could not be worse, I want two-state solution'
Версия на азербайджанском языке Cozep Borrell Qəzza məsələsində bundan sonra sülh prosesindən danışmayacağını açıqlayıb

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