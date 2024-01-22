Глава дипломатии Евросоюза выступает за решение на основе двух государств

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает не просто за мирный процесс на Ближнем Востоке, а исключительно за создание палестинского государства и его сосуществование с Израилем.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает не просто за мирный процесс на Ближнем Востоке, а исключительно за создание палестинского государства и его сосуществование с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

"Я не буду больше говорить про мирный процесс, но только про решение на основе двух государств. И я сейчас серьезно говорю", - сказал он.

Боррель отметил, что пригласил на нынешнее совещание глав МИД Египта, Израиля, Иордании, Палестины и Саудовской Аравии. "Никогда ранее у нас не было столько важных гостей в этих драматических обстоятельствах. Все участники, которые вовлечены в ситуацию в Газе, приняли наше приглашение", - добавил он.