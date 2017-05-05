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    Глава департамента общественной информации ООН: Борьба с неравенством важна для предотвращения экстремизма

    Махир Насир: Что движет людей на действия, что происходили в Лондоне, Париже, Берлине?!

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Экстремизм - это не новый феномен. Сегодня экстремисты используют самое большое благо - интернет. Почти половина населения планеты имеет выход в интернет". 

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель департамента общественной информации ООН Махир Насир, выступая на первой пленарной сессии "Способствование диалогу и универсальным ценностям: Инструменты предотвращения насильственного экстремизма" в рамках проходящего сегодня в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу. 

    "Экстремисты тоже используют те же методы, что и бизнесмены, для установления своих мишеней. Что движет людей на действия, что происходили в Лондоне, Париже, Берлине?! Это ненависть, которая появляется у них внутри. В этом плане важна борьба с неравенством. Образование может наладить мосты между людьми. В мире живут 1,8 млрд молодых людей и нужно быть близкими к ним", - сказал он. 

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