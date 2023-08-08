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Шерзод Файзиев: Узбекистан высоко ценит роль и инициативы Азербайджана в ДН

Шерзод Файзиев: Узбекистан высоко ценит роль и инициативы Азербайджана в ДН Узбекистан высоко ценит роль и инициативы Азербайджана в Движении неприсоединения.
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 11:20
Шерзод Файзиев: Узбекистан высоко ценит роль и инициативы Азербайджана в ДН

Узбекистан высоко ценит роль и инициативы Азербайджана в Движении неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев заявил на круглом столе на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) в Баку.

По его словам, важнейшей движущей силой развития сотрудничества двух стран являются доверительные отношения между президентами Азербайджана и Узбекистана.

Также между странами активно развивается межправительственный и межпарламентский диалог, углубляются экономические и гуманитарно-культурные отношения.

Шерзод Файзиев заявил и о важности взаимной поддержки в региональных вопросах, например в развитии Среднего Коридора.

"Узбекистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана и усилия страны по обеспечению безопасности и мира на Южном Кавказе",- добавил он.

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Версия на английском языке Sherzod Fayziyev: Uzbekistan highly appreciates Azerbaijan’s role and initiatives in NAM
Версия на азербайджанском языке Şerzod Fayziyev: “Özbəkistan Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında rolunu və təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirir”

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