Глава департамента МИД Нидерландов поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости

Глава Европейского департамента Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Эрик Вестестрате поздравил Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости.

Глава Европейского департамента Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Эрик Вестестрате поздравил Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией дипломат поделился в соцсети Х.

"В начале этой недели я был рад принять участие в мероприятии, посвященном Дню независимости Азербайджана – мы вспомнили период Азербайджанской Демократической Республики, провозглашенной 28 мая 1918 года", – отметил он.

Он подчеркнул, что также заинтересован в изучении азербайджанского языка.

"Поздравляю Азербайджан!", – написал он, поделившись своей фотографией с мероприятия.