Глава департамента МИД Нидерландов поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости

Глава Европейского департамента Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Эрик Вестестрате поздравил Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости.
Как сообщает Report, соответствующей
"В начале этой недели я был рад принять участие в мероприятии, посвященном Дню независимости Азербайджана – мы вспомнили период Азербайджанской Демократической Республики, провозглашенной 28 мая 1918 года", – отметил он.
Он подчеркнул, что также заинтересован в изучении азербайджанского языка.
"Поздравляю Азербайджан!", – написал он, поделившись своей фотографией с мероприятия.