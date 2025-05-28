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Глава департамента МИД Нидерландов поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости

Глава департамента МИД Нидерландов поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости Глава Европейского департамента Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Эрик Вестестрате поздравил Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 19:32
Глава департамента МИД Нидерландов поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости

Глава Европейского департамента Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Эрик Вестестрате поздравил Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией дипломат поделился в соцсети Х.

"В начале этой недели я был рад принять участие в мероприятии, посвященном Дню независимости Азербайджана – мы вспомнили период Азербайджанской Демократической Республики, провозглашенной 28 мая 1918 года", – отметил он.

Он подчеркнул, что также заинтересован в изучении азербайджанского языка.

"Поздравляю Азербайджан!", – написал он, поделившись своей фотографией с мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Niderland XİN-in idarə rəisi Azərbaycanı təbrik edib

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