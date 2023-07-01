Делегация Украины в ОБСЕ: Поддерживаем мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Украина, как страна, пострадавшая от крупномасштабного вторжения, поддерживает процесс, который мог бы восстановить международно признанные границы Азербайджана и в то же время создать долгосрочные отношения между этими двумя странами.

Украина, как страна, страдающая от крупномасштабного вторжения, поддерживает процесс, который мог бы восстановить международно признанные границы Азербайджана, создать долгосрочные отношения между ним и Арменией и в целом мир на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил глава делегации Украины в ОБСЕ Никита Потураев, выступая на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере.

Говоря о предложении провести следующее заседание ПА ОБСЕ осенью в Ереване, он отметил, что это могло бы способствовать мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. "Опять же, мы поддерживаем и высоко оцениваем роль ОБСЕ в установлении долгосрочного мира между двумя странами",- сказал он.

Вместе с тем, глава делегации также выразил обеспокоенность по поводу места проведения заседания. "Мы будем обдумывать вопрос участия на встрече в Ереване. Во-первых, мы с трудом представляем свое участие на одном мероприятии со значительным российским и белорусским представительством. Во-вторых, мы должны задуматься о вопросе обеспечении безопасности всех членов украинской делегации на такой встрече", - сказал глава украинской делегации.

Он выразил сожаление о том, что в Армении, учитывая тяжелую политическую ситуацию, наличествует значительная группа российских политиков, которые "могут доставить массу проблем".

"В Армении много так называемых хороших русских, там также находятся 2 военные базы российской армии, если я не ошибаюсь",- добавил Н.Потураев.

Напомним, что вчера в канадском городе Ванкувере начала работу 30-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая продлится до 4 июля. Депутаты Милли Меджлиса во главе с Азаем Гулиевым и членами делегации Таиром Миркишили, Агаларом Велиевым и Туралом Гянджалиевым принимают участие в сессии.