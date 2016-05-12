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    Глава Дагестана призвал бизнесменов Азербайджана активно инвестировать в экономику республики

    Абдулатипов: Борьба с террористическими угрозами в Дагестане успешно реализуется

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "Борьба с террористическими угрозами в Дагестане успешно реализуется".

    Как сообщает Report, об этом заявил  глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на встрече с проживающими в Азербайджане соотечественниками в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку.

    "В последние годы было много смертей среди сотрудников правоохранительных органов Дагестана. В прошлом году погибло 14 сотрудников правоохранительных органов, однако ситуация исправилась, наш регион стал спокойным, несмотря на существующие угрозы. Республика Дагестан сейчас совсем другая республика, по сравнению с прошлыми годами", - отметил глава Дагестана.

    В связи с этим он призвал азербайджанских бизнесменов активно инвестировать в экономику Дагестана, отметив, что для этого созданы все условия.

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