Глава Дагестана предложил координировать с Азербайджаном переход людей на границе

Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил координировать переходы через границу граждан России и Азербайджана для недопущения распространения коронавируса, сообщает российское бюро Report.

"Было бы хорошо, если бы нам удалось синхронизировать и скоординировать наши действия. К примеру, это обсуждаемые цифры, 450 граждан, допустим, переходят с одной стороны границы на другую и через 15 дней, чтобы люди не собирались, переходит такая же группа граждан", - сказал Васильев.

"Я полагаю, что это будет помогать избежать распространения инфекции, и в тоже время это поставит ситуацию в управляемый системный процесс", добавил глава Дагестана.