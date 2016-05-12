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    Глава Дагестана: Мы продолжим развивать отношения с Азербайджаном

    Рамазан Абдулатипов провел встречу с проживающими в Азербайджане соотечественниками

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "Мы развивали отношения с Азербайджаном и продолжим их развивать"

    Как сообщает Report, об этом заявил Глава Дагестана Рамазан  Абдулатипов на встрече с проживающими в Азербайджане соотечественниками в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку. 

    По его словам, разделение границ между Азербайджаном и Дагестаном отразилось на жизни людей и контактов между ними, что иногда вызывает ряд неудобств для родственников проживающих по разные стороны границы и желающих навестить друг друга. 

    Он подчеркнул необходимость улучшения условий  для пешеходного перехода на границе. "У нас еще проблемы, которые нужно решить. Но частично эти вопросы уже решены", - заявил Абдулатипов. 

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