Глава Дагестана: Мы продолжим развивать отношения с Азербайджаном

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "Мы развивали отношения с Азербайджаном и продолжим их развивать"

Как сообщает Report, об этом заявил Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на встрече с проживающими в Азербайджане соотечественниками в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку.

По его словам, разделение границ между Азербайджаном и Дагестаном отразилось на жизни людей и контактов между ними, что иногда вызывает ряд неудобств для родственников проживающих по разные стороны границы и желающих навестить друг друга.

Он подчеркнул необходимость улучшения условий для пешеходного перехода на границе. "У нас еще проблемы, которые нужно решить. Но частично эти вопросы уже решены", - заявил Абдулатипов.