Глава Дагестана: Мы 25 лет не можем поделить дно моря, скоро здесь могут появиться третьи страны

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан вложил 1 млрд рублей в развитие Дербента.

Как сообщает Report, об этом на 7-м Азербайджано-российском межрегиональном форуме сказал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

По его словам, культура имеет важное значение в развитии двусторонних связей. Он также подчеркнул важность реализации проектов по защите культурного наследия дагестанцев в Азербайджане и азербайджанцев в Дагестане.

Р.Абдулатипов также пожаловался на слабое сотрудничество между сторонами на Каспии: "Мы сейчас находимся буквально на дне Каспия. Мы 25 лет не можем поделить дно моря. Скоро здесь могут появиться третьи страны, и когда это произойдет, мы будем жаловаться, что они не позволяют нам сотрудничать".

Говоря о важности наращивания торговых связей, глава Дагестана сообщил, что на азербайджано-российской границе создается таможенно-логистический центр, способный пропускать до 300 автомобилей в сутки.