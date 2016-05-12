Глава Дагестана: Азербайджан - успешно развивающееся государство с глубокой культурой и традициями

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан - успешно развивающееся государство с глубокой культурой и традициями. Он является примером для перенятия опыта".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

По его словам, азербайджанские бизнесмены проявляют высокий интерес к экономике Дагестана, а Дагестан также заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном.

Комментируя вопрос Report о перспективных сферах двустороннего сотрудничества, Р.Абдулатипов отметил, что к таковым относятся АПК, логистика, а также туризм.

"Думаю, в дальнейшем мы будем активно взаимодействовать и в сфере туризма. Нам надо создавать совместные структуры для привлечения туристов из других регионов России и зарубежья", - отметил глава Дагестана.

По его словам, много проектов в рамках двустороннего сотрудничества в промысловом секторе, в частности ковроткачества, где "у Азербайджана накоплен большой опыт".

Говоря о взаимодействии в культурной сфере, глава Дагестана также указал на необходимость активного сотрудничества с учетом исторического прошлого. "Мы близкие народы, легко понимаем друг друга, имеем единую веру", - добавил он.