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Глава ЦИК: В Узбекистане создано 10 784 избирательных участка

Глава ЦИК: В Узбекистане создано 10 784 избирательных участка В Узбекистане создано 10 784 избирательных участка для проведения досрочных президентских выборов.
Внешняя политика
8 июля 2023 г. 15:40

В Узбекистане создано 10 784 избирательных участка для проведения досрочных президентских выборов.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции для международных наблюдателей и представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые пройдут 9 июля.

Он отметил, что при дипломатических и консульских службах Узбекистана за рубежом создано 56 избирательных участков.

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