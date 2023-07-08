Глава ЦИК: В Узбекистане создано 10 784 избирательных участка

В Узбекистане создано 10 784 избирательных участка для проведения досрочных президентских выборов.

В Узбекистане создано 10 784 избирательных участка для проведения досрочных президентских выборов.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции для международных наблюдателей и представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые пройдут 9 июля.

Он отметил, что при дипломатических и консульских службах Узбекистана за рубежом создано 56 избирательных участков.