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Глава ЦИК Узбекистана: Досрочное голосование проводилось с 28 июня по 5 июля

Глава ЦИК Узбекистана: Досрочное голосование проводилось с 28 июня по 5 июля Избиратель, который в день досрочных президентских выборов не может находиться по месту жительства, имеет право проголосовать досрочно.
Внешняя политика
8 июля 2023 г. 16:42
Глава ЦИК Узбекистана: Досрочное голосование проводилось с 28 июня по 5 июля

Избиратель, который в день досрочных президентских выборов не может находиться по месту жительства, имеет право проголосовать досрочно.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции для международных наблюдателей и представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые пройдут 9 июля.

Глава ЦИК пояснил, что досрочное голосование начинается за 10 дней до начала выборов и заканчивается за 3 дня до голосования: "Досрочное голосование проводилось с 28 июня по 5 июля текущего года для избирателей, которые в день голосования не смогут находиться по месту жительства".

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