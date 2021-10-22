Глава ЦИК Азербайджана понаблюдает за президентскими выборами в Узбекистане

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахиром Панаховым посетит Ташкент (Узбекистан) с целью наблюдения за президентскими выборами в Узбекистане 24 октября.

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахиром Панаховым посетит Ташкент (Узбекистан) с целью наблюдения за президентскими выборами в Узбекистане 24 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦИК Азербайджана.

В рамках визита, который состоится по приглашению председателя Центризбиркома Узбекистана Зайниддина Низамходжаева, М.Панахов проведет встречи с узбекским коллегой и другими официальными лицами, в рамках которых состоятся обсуждения перспектив развития сотрудничества в области проведения выборов, и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Члены ЦИК Азербайджана также принимают участие в наблюдении за выборами в Узбекистане в качестве международных наблюдателей в составе Тюркского совета, ОБСЕ/БДИПЧ и СНГ. В день голосования они будут вести наблюдение на избирательных участках, расположенных в столице Ташкенте и регионах.