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Глава ЦИК Азербайджана понаблюдает за президентскими выборами в Узбекистане

Глава ЦИК Азербайджана понаблюдает за президентскими выборами в Узбекистане Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахиром Панаховым посетит Ташкент (Узбекистан) с целью наблюдения за президентскими выборами в Узбекистане 24 октября.
Внешняя политика
22 октября 2021 г. 14:50
Глава ЦИК Азербайджана понаблюдает за президентскими выборами в Узбекистане
Мазахир Панахов

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахиром Панаховым посетит Ташкент (Узбекистан) с целью наблюдения за президентскими выборами в Узбекистане 24 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦИК Азербайджана.

В рамках визита, который состоится по приглашению председателя Центризбиркома Узбекистана Зайниддина Низамходжаева, М.Панахов проведет встречи с узбекским коллегой и другими официальными лицами, в рамках которых состоятся обсуждения перспектив развития сотрудничества в области проведения выборов, и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Члены ЦИК Азербайджана также принимают участие в наблюдении за выборами в Узбекистане в качестве международных наблюдателей в составе Тюркского совета, ОБСЕ/БДИПЧ и СНГ. В день голосования они будут вести наблюдение на избирательных участках, расположенных в столице Ташкенте и регионах.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov Özbəkistanda prezident seçkilərini izləyəcək

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