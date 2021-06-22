Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ

Интервью восточно-европейского бюро Report c главой Черкасской областной государственной администрации Александром Скичко

Интервью восточно-европейского бюро Report c главой Черкасской областной государственной администрации Александром Скичко

- Как Вы оцениваете нынешний уровень развития отношений между регионами Азербайджана и Украины. В каких отраслях есть необходимость в углублении сотрудничества?

- Поскольку я – глава Черкасской областной государственной администрации, то предлагаю говорить о сотрудничестве Черкасской области с Азербайджаном. Могу сказать, что двусторонние экономические отношения есть, равно как и перспективны их развития. По итогам января – марта 2021 года двусторонний товарооборот между предприятиями Черкасской области и Азербайджана составил 1,9 млн долл. США. В его структуре преобладает экспорт, который достигает 70%. Если говорить о структуре, то это продукты питания, лесоматериалы, топливные материалы, антифризные препараты и др.

Есть перспективы увеличения товарных позиций. В частности, мы готовы экспортировать кондитерские изделия, сладости, муку и крупы, напитки безалкогольные, ликеро-водочные изделия, твердые сыры, консервированные и замороженные овощи и фрукты, свежие томаты и огурцы, мебель, зерновые и бобовые культуры, лекарственные средства, средства индивидуальной защиты одноразовые, удобрения, кормовые добавки и др.

В Черкасской области работает предприятие с азербайджанскими инвестициями. Это ООО "АХМЕД ЯР УА", оно занимается производством промышленного холодильного оборудования.

Конечно, мы заинтересованы в двустороннем сотрудничестве, в частности, в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями в нашей области. Областная власть готова предоставлять содействие в создании таких производств в рамках закона и наших полномочий.

- Возможно ли создать братство городов Черкасской области с одной из освобожденных территории Азербайджана?

- Оно уже существует. 3 сентября 2003 между городами Сумгаит (Азербайджанская Республика) и Черкассы (Украина) подписано Соглашение о восстановлении дружеских связей, которое в настоящее время является действующим. Правда, из-за мировой пандемии и карантина, в последнее время активная работа приостановлена. Надеюсь, в скором времени она возобновиться. Развитие и налаживание международного сотрудничества является одним из важных направлений работы Черкасской облгосадминистрации. Так, в настоящее время область имеет 7 межрегиональных соглашений, 5 протоколов о намерениях, 1 меморандум о сотрудничестве. Кроме этого, города и территориальные общины области имеют 47 партнерских соглашений.

- Украина находится на стадии реформ. Какие реформы проводите вы в области?

- Как и по всей Украине, в регионе продолжается реформа децентрализации. В Черкасской области создано 66 территориальных общин. Ликвидировано 20 районов, вместо этого созданы 4 района.

Также работаем над внедрением масштабных проектов в рамках программы Президента Украины "Велике Будівництво" («Большое строительство»).

Это не просто возобновление инфраструктуры, это – изменение подходов в планировании, проектировании и строительстве объектов.

Цель программы: не затягивать процессы, а в краткосрочном периоде готовить и утверждать документацию, строить и сдавать объекты в эксплуатацию.

Концентрируем наши усилия на развитие медицинской отрасли. Что может быть важнее здоровья наших граждан! Кроме вакцинации от COVID-19, предусматривается ряд региональных инфраструктурных проектов. Мы стремимся вывести нашу медицину на новый качественный уровень.

Также очень важны для нас проекты, которые мы внедряем в сфере туризма и цифровизации. Сейчас работаем над созданием Центра развития креативной экономики Черкасской области. Ведь хотим обеспечить развитие производственных стартапов в регионе. А еще – чтобы молодежь имела больше возможностей для самореализации без эмиграции.

Приоритетным направлением в работе областной власти является и туризм. Мы активно обновляем и восстанавливаем туристические объекты, обустраиваем навигацию и популяризируем туристические локации Черкасской области. Я постоянно встречаюсь не только с украинскими, но и с иностранными специалистами по развитию туризма, привлекаем их опыт. Пользуясь случаем, приглашает азербайджанцев посетить нашу область. Мы находимся всего в двух часах езды от международного аэропорта "Борисполь". Поверьте, таких живописных мест, как на Черкащине, вы не найдете нигде!

- Какой вы видите роль этнических народов, в том числе азербайджанцев, в этих реформах в целом и в развитии областной экономики в частности?

- Областная государственная администрация содействует деятельности общественных и благотворительных организаций, направленной на удовлетворение образовательных, культурных, информационных и религиозных потребностей граждан азербайджанской национальности, сохранение и развитие их этнической самобытности. В Черкасской области есть 2 общественных объединения азербайджанцев. Представитель общественной организации азербайджанцев вошел в состав совета областной государственной администрации по вопросам взаимодействия с общественными организациями национальных меньшинств. Это председатель Черкасской областной региональной организации Конгресса азербайджанцев Украины Мазахир Ибрагимов. Мы стремимся развивать экономический и культурный потенциал нашей области и делать ее комфортной для проживания как для граждан, так и для этнических меньшинств.

- Украина сегодня живет в такой период, когда идет война и нуждается в сплоченности не только самих украинцев, но и этнических меньшинств. В Украине живет много азербайджанской молодежи. У вас есть какой-то план по мобилизации этой молодежи вокруг украинской правды, чтобы они ее поддерживали?

- Безусловно, мы за мир. Любой военный конфликт – это смерти людей, разбитые семьи, а также огромные экономические потери. Мы благодарны этническим азербайджанцам, которые поддерживают украинскую правду в конфликте с Россией. И в вашем вопросе прозвучала важная идея: мы все нуждаемся в мире и сплоченности. Это основной вопрос, который должен стоять сегодня на повестке дня.