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Глава центра: Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных

Глава центра: Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 12:38
Глава центра: Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных

Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных.

Об этом Report заявил глава аналитического центра "Мусульманский институт" (Пакистан) Султан Ахмад Али.

По его словам, Азербайджан также является примером мирного сосуществования и уважения друг к другу представителей разных религий.

"Проходящая сегодня в Баку конференция очень полезна для того, чтобы выдвигать идеи, делиться ими с учеными. Подобные мероприятия могут помочь в борьбе с исламофобией на международном уровне", - сказал он.

"Сегодня мы услышали много новых идей от спикеров. Например, один из докладчиков рекомендовал использовать искусственный интеллект и алгоритм для продвижения нашего мусульманского наследия и мусульманской культуры, чтобы лучше ознакомить западную аудиторию с мусульманским миром. И это только один пример рекомендаций спикеров. Я думаю, это даст нам гораздо больше новых идей для дальнейших исследований и наведения мостов между учеными и академическими институтами", - заключил Султан Ахмад Али.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəz rəhbəri: Azərbaycanın islamofobiya ilə mübarizəsi ən təsirli modellərdən biridir
Версия на английском языке Head of center: Azerbaijani model of tackling Islamophobia among most effective

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