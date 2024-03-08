Глава центра: Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных

Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных.

Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных.

Об этом Report заявил глава аналитического центра "Мусульманский институт" (Пакистан) Султан Ахмад Али.

По его словам, Азербайджан также является примером мирного сосуществования и уважения друг к другу представителей разных религий.

"Проходящая сегодня в Баку конференция очень полезна для того, чтобы выдвигать идеи, делиться ими с учеными. Подобные мероприятия могут помочь в борьбе с исламофобией на международном уровне", - сказал он.

"Сегодня мы услышали много новых идей от спикеров. Например, один из докладчиков рекомендовал использовать искусственный интеллект и алгоритм для продвижения нашего мусульманского наследия и мусульманской культуры, чтобы лучше ознакомить западную аудиторию с мусульманским миром. И это только один пример рекомендаций спикеров. Я думаю, это даст нам гораздо больше новых идей для дальнейших исследований и наведения мостов между учеными и академическими институтами", - заключил Султан Ахмад Али.