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Глава ЦАМО: Россия остается важным актором в регионе Южного Кавказа

Глава ЦАМО: Россия остается важным актором в регионе Южного Кавказа Россия была важным актором в регионе Южного Кавказа, является и останется таковой.
Внешняя политика
18 января 2022 г. 14:09
Глава ЦАМО: Россия остается важным актором в регионе Южного Кавказа

Россия была важным актором в регионе Южного Кавказа, является и останется таковой.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал председатель правления Азербайджанского центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на международной конференции в Тбилиси.

По словам Ф.Шафиева, Запад не проявляет особой активности в регионе, а Соединенные Штаты почти полностью покинули регион: "Начиная с администрации Обамы и заканчивая администрацией нынешнего президента США, у Вашингтона нет четкой политики относительно региона. Вместе с тем сегодня Европейский Союз занимает четкую позицию. Считаем, что пакет помощи ЕС для региона должен быть более сбалансированным".

Глава ЦАМО также коснулся деятельности российских миротворцев, размещенных в Карабахе, отметив, что продолжительность их пребывания в Азербайджане также будет зависеть от прогресса в отношениях Баку-Ереван: "Мы считаем, что продвижение мира в интересах обеих сторон".

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Версия на азербайджанском языке BMTM rəhbəri: “Rusiyanı Cənubi Qafqaz bölgəsindən çıxarmaq mümkün deyil”

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