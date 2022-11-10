Глава Бруклина подписал Декларацию по случаю Дня Победы Азербайджана

В здании боро (административная единица - ред.) Бруклин города Нью-Йорк состоялось мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.

В здании боро (административная единица - ред.) Бруклин города Нью-Йорк состоялось мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report , в мероприятии, проведенном по инициативе Американо-азербайджанской ассоциации женщин и Нью-Йоркского культурного центра при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, генеральный консул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр, глава отдела США, Великобритании и Израиля Государственного комитета по работе с диаспорой Сельхат Аббасова, дипломаты, президент боро Бруклин Антонио Рейносо, а также активисты диаспоры из различных штатов и городов США, представители турецкой и еврейской общин, местной общественности.

Мероприятие началось с озвучивания государственных гимнов обеих стран, минутой молчания была почтена память шехидов, павших за Родину.

Постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев поздравил всех азербайджанцев с Днем Победы. Посол выразил благодарность активистам диаспоры, проявившим единство и солидарность в праведной борьбе Азербайджана во время Отечественной войны.

Он отметил, что доблестная Азербайджанская армия под руководством Главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева всего за 44 дня продемонстрировала всему миру свою силу, решимость и боевой дух. По словам Я.Алиева, восстановив государственные границы, азербайджанский народ добился величайшей победы как в военной, так и дипломатической сфере за последнее столетие. Посол рассказал о возрождении Карабаха, работе, проделываемой в области восстановления и реконструкции в Шуше и на других освобожденных от оккупации территориях.

"Азербайджан был сторонником мира во все периоды истории, и сегодня он прилагает усилия для установления стабильности на Южном Кавказе", - добавил Яшар Алиев.

Президент боро Бруклин города Нью-Йорк Антонио Рейносо поздравил всех азербайджанцев с исторической датой - Днем Победы и сказал, что проживающие в Нью-Йорке азербайджанцы играют активную роль в социально-экономической и культурной жизни города. Он вручил Декларацию, подписанную по случаю Дня Победы Азербайджана, главе Американо-азербайджанской ассоциации женщин Мунаввар Вагабовой и руководителю Нью-Йоркского культурного центра Тельману Джалилю.

Мероприятие продолжилось концертной программой. Музыканты Ризван Алиев и Роя Алиева исполнили национальные песни, танцоры представили азербайджанские танцы. В рамках мероприятия состоялся показ работ воспитанников действующего в Нью-Йорке центра развития детей и молодежи My way ("Мой путь").