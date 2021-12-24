Глава Болгарии позвонил президенту Азербайджана

24 декабря президент Болгарии Румен Радев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

24 декабря президент Болгарии Румен Радев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, президент Румен Радев передал главе нашего государства поздравления по случаю юбилея, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Болгарии за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.