Глава БИГ: Назначенное Францией руководство в Новой Каледонии ведет колониальную политику

Назначенное Францией руководство в Новой Каледонии ведет колониальную политику.

Назначенное Францией руководство в Новой Каледонии ведет колониальную политику.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о нарушениях прав человека на заморских территориях Франции".

По его словам, БИГ продолжит поддерживать народ Новой Каледонии в его борьбе против французского колониализма.

"Мы будем и далее информировать мировое сообщество о событиях в Новой Каледонии и выступать с призывами посредством международных платформ",- сказал он.