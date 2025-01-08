Глава БИГ: Макрон должен прекратить неоколониальную политику

15:18

Правительству Франции лучше сосредоточиться на своей внешней политике, чем выдвигать обвинения против Бакинской инициативной группы.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на пресс-конференции, проведенной в ответ на необоснованные утверждения, указанные в опубликованном в декабре 2024 года отчете Генерального секретариата по вопросам обороны и национальной безопасности Франции - "VIGINUM".

По его словам, правительство президента Франции Эмманюэля Макрона несет ответственность за ситуацию и должно прекратить неоколониальную политику.

"Президент Ильхам Алиев является одним из лидеров, внесших значительный вклад в процесс деколонизации в мире. Его решимость в борьбе с неоколониализмом разоблачает коварные намерения тех, кто проводит такую политику. Именно поэтому они (VIGINUM - прим.) подготовили подобный отчет. Если Франция действительно поддерживает международное право, то как она может одновременно продолжать проводить колониальную политику?" - отметил он.