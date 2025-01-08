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Глава БИГ: Макрон должен прекратить неоколониальную политику

Глава БИГ: Макрон должен прекратить неоколониальную политику 15:18
Внешняя политика
8 января 2025 г. 15:31
Глава БИГ: Макрон должен прекратить неоколониальную политику

Правительству Франции лучше сосредоточиться на своей внешней политике, чем выдвигать обвинения против Бакинской инициативной группы.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на пресс-конференции, проведенной в ответ на необоснованные утверждения, указанные в опубликованном в декабре 2024 года отчете Генерального секретариата по вопросам обороны и национальной безопасности Франции - "VIGINUM".

По его словам, правительство президента Франции Эмманюэля Макрона несет ответственность за ситуацию и должно прекратить неоколониальную политику.

"Президент Ильхам Алиев является одним из лидеров, внесших значительный вклад в процесс деколонизации в мире. Его решимость в борьбе с неоколониализмом разоблачает коварные намерения тех, кто проводит такую политику. Именно поэтому они (VIGINUM - прим.) подготовили подобный отчет. Если Франция действительно поддерживает международное право, то как она может одновременно продолжать проводить колониальную политику?" - отметил он.

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Версия на английском языке Head of Baku Initiative Group: Macron must stop neocolonialist policies
Версия на азербайджанском языке BTQ rəhbəri: Fransanın ittihamlar səsləndirməkdənsə, öz xarici siyasətinə diqqət yetirməsi yaxşı olar

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