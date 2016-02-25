Директор БДИПЧ ОБСЕ: Азербайджан - особенно важный партнер для нас

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан является особенно важным партнером для Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), сотрудничество с этой страной продолжится.

Как сообщает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом заявил директор БДИПЧ ОБСЕ Майкл Георг Линк в ходе дискуссии в Германском обществе внешней политики.

"Наше сотрудничество продолжится, вне зависимости от того, что наблюдение последних выборов не смогло произойти", - заявил Линк. По его словам, Азербайджан является "особенно важным партнером" и стране будут предложены новые совместные проекты.

Глава организации высказался за диалог и конструктивное сотрудничество с Азербайджаном. Он выразил сожаление, что не смог наблюдать за прошедшими в прошлом году в республике парламентскими выборами.

Комментируя вопрос одного из участников дискуссии об отсутствии наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах в непризнанном сепаратистском режиме Нагорного Карабаха, расположенного на оккупированных территориях Азербайджана, Майкл Георг Линк подчеркнул, что режим ни в каком отношении не обладает государственной идентичностью, чтобы еще приглашать представителей ОБСЕ за наблюдением за выборами. "Для нас абсолютно ясно: мы придерживаемся международно-правового статус-кво и признанных международных границ", - особо отметил глава БДИПЧ ОБСЕ.