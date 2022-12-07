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Глава бакинского офиса Совета Европы поблагодарил Азербайджан

Глава бакинского офиса Совета Европы поблагодарил Азербайджан "Азербайджан присоединился 65 конвенциям, включая Конвенцию по правам человека, за что я благодарю азербайджанскую сторону".
Внешняя политика
7 декабря 2022 г. 11:04
Глава бакинского офиса Совета Европы поблагодарил Азербайджан

"Азербайджан присоединился 65 конвенциям, включая Конвенцию по правам человека, за что я благодарю азербайджанскую сторону".

Как сообщает Report, об этом глава Бакинского офиса Совета Европы, посол Петр Зих заявил на конференции "Основные гарантии прав человека“.

Он отметил, что Совет Европы стремится помочь странам в применении документов на практике.

Посол напомнил, что приступил к работе в должности главы Бакинского офиса Совета Европы в сентября этого года: "Надеюсь, что дальнейшее наше сотрудничество будет продуктивным".

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Версия на английском языке Head of Baku Office of Council of Europe thanks Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının Bakı Ofisinin rəhbəri Azərbaycana təşəkkür edib

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