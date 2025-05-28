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Глава Азербайджана: В Восточном Зангезуре и Карабахе живут и работают 43 тыс. человек

Глава Азербайджана: В Восточном Зангезуре и Карабахе живут и работают 43 тыс. человек 16:53 В Восточном Зангезуре и Карабахе живут и работают 43 тыс. человек.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 17:00
Глава Азербайджана: В Восточном Зангезуре и Карабахе живут и работают 43 тыс. человек

В Восточном Зангезуре и Карабахе в настоящее время проживают и работают 43 тыс. человек.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил президент Ильхам Алиев перед концертом в городе Лачын, посвященным 28 мая - Дню независимости Азербайджана.

Глава государства отметил, что победа Азербайджана в Отечественной войне изменила геополитическую ситуацию и создала новые реалии:

"Наша однодневная антитеррористическая операция восстановила наш суверенитет и полностью искоренила сепаратизм на наших территориях. Сегодня ведутся восстановительные работы. В Восточном Зангезуре и Карабахе уже живут и работают 43 тыс. человек. На освобожденные от оккупации территории вернулась жизнь. Мы победили армянскую армию, и азербайджанский народ гордится этим. Мы — народ-победитель".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Artıq Şərqi Zəngəzur və Qarabağda 43 min insan yaşayır və çalışır

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