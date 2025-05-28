Глава Азербайджана: В Восточном Зангезуре и Карабахе живут и работают 43 тыс. человек

16:53 В Восточном Зангезуре и Карабахе живут и работают 43 тыс. человек.

В Восточном Зангезуре и Карабахе в настоящее время проживают и работают 43 тыс. человек.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил президент Ильхам Алиев перед концертом в городе Лачын, посвященным 28 мая - Дню независимости Азербайджана.

Глава государства отметил, что победа Азербайджана в Отечественной войне изменила геополитическую ситуацию и создала новые реалии:

"Наша однодневная антитеррористическая операция восстановила наш суверенитет и полностью искоренила сепаратизм на наших территориях. Сегодня ведутся восстановительные работы. В Восточном Зангезуре и Карабахе уже живут и работают 43 тыс. человек. На освобожденные от оккупации территории вернулась жизнь. Мы победили армянскую армию, и азербайджанский народ гордится этим. Мы — народ-победитель".