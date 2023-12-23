Глава Гагаузской автономии Молдовы поздравила президента Ильхама Алиева

Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Евгения Гуцул направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Многоуважаемый господин Президент!
Позвольте от имени гагаузского народа и от себя лично засвидетельствовать Вам свое почтение и направить поздравления по случаю Вашего дня рождения.
В этот торжественный и праздничный день примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успешного воплощения всех Ваших планов на благо процветания Азербайджанской Республики.
Благодаря Вашему богатому политическому опыту, энергии и профессионализму, а также умению найти верное решение в самых сложных вопросах сегодня Азербайджанская Республика достигла огромных экономических величин и является одним из самых развитых международных субъектов.
В свою очередь позвольте выразить Вам слова глубокой благодарности за внимание, оказываемое жителям Гагаузии, а также за неоценимый вклад в развитие сотрудничества с Гагаузской Автономией. Уверена, что оказываемое Вами внимание к инициативам гагаузского региона является свидетельством доверительных взаимоотношений.
Пользуясь случаем, многоуважаемый господин Президент, возобновляю уверения в высоком к Вам уважении и желаю успехов в Вашей деятельности на благо процветания и развития Азербайджанской Республики".