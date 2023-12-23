Глава Гагаузской автономии Молдовы поздравила президента Ильхама Алиева

Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Евгения Гуцул направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Евгения Гуцул направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Многоуважаемый господин Президент!

Позвольте от имени гагаузского народа и от себя лично засвидетельствовать Вам свое почтение и направить поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В этот торжественный и праздничный день примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успешного воплощения всех Ваших планов на благо процветания Азербайджанской Республики.

Благодаря Вашему богатому политическому опыту, энергии и профессионализму, а также умению найти верное решение в самых сложных вопросах сегодня Азербайджанская Республика достигла огромных экономических величин и является одним из самых развитых международных субъектов.

В свою очередь позвольте выразить Вам слова глубокой благодарности за внимание, оказываемое жителям Гагаузии, а также за неоценимый вклад в развитие сотрудничества с Гагаузской Автономией. Уверена, что оказываемое Вами внимание к инициативам гагаузского региона является свидетельством доверительных взаимоотношений.

Пользуясь случаем, многоуважаемый господин Президент, возобновляю уверения в высоком к Вам уважении и желаю успехов в Вашей деятельности на благо процветания и развития Азербайджанской Республики".