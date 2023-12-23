О нас

Глава Гагаузской автономии Молдовы поздравила президента Ильхама Алиева

Глава Гагаузской автономии Молдовы поздравила президента Ильхама Алиева Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Евгения Гуцул направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2023 г. 12:28
Глава Гагаузской автономии Молдовы поздравила президента Ильхама Алиева

Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Евгения Гуцул направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Многоуважаемый господин Президент!

Позвольте от имени гагаузского народа и от себя лично засвидетельствовать Вам свое почтение и направить поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В этот торжественный и праздничный день примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успешного воплощения всех Ваших планов на благо процветания Азербайджанской Республики.

Благодаря Вашему богатому политическому опыту, энергии и профессионализму, а также умению найти верное решение в самых сложных вопросах сегодня Азербайджанская Республика достигла огромных экономических величин и является одним из самых развитых международных субъектов.

В свою очередь позвольте выразить Вам слова глубокой благодарности за внимание, оказываемое жителям Гагаузии, а также за неоценимый вклад в развитие сотрудничества с Гагаузской Автономией. Уверена, что оказываемое Вами внимание к инициативам гагаузского региона является свидетельством доверительных взаимоотношений.

Пользуясь случаем, многоуважаемый господин Президент, возобновляю уверения в высоком к Вам уважении и желаю успехов в Вашей деятельности на благо процветания и развития Азербайджанской Республики".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moldovanın Qaqauziya Muxtar Ərazi Qurumunun rəhbəri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

Самое читаемое

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
16 декабря 2023 г. 16:50
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
18 декабря 2023 г. 12:18
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
19 декабря 2023 г. 08:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi