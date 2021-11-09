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Глава австралийско-азербайджанской ассоциации поздравил Ильхама Алиева

Глава австралийско-азербайджанской ассоциации поздравил Ильхама Алиева Президент австралийско-азербайджанской ассоциации Микаил Ойта направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
9 ноября 2021 г. 20:14
Глава австралийско-азербайджанской ассоциации поздравил Ильхама Алиева
Ильхам Алиев

Президент австралийско-азербайджанской ассоциации Микаил Ойта направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с 8 Ноября - Днем Победы.

Азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего проявила беспрецедентную отвагу во второй Карабахской войне, освободив земли от почти 30-летней армянской оккупации, вписала славную страницу в историю страны.

Несмотря на все усилия покровителей, агрессивная Армения потерпела поражение благодаря Вашей решительности, необратимой мощи Азербайджанской армии и нерушимого единства народа.

После освобождения 8 ноября города Шуши - короны Карабаха и музыкальной колыбели Азербайджана, враг был окончательно сломлен.

Армения подняла белый флаг и подписала акт капитуляции на основе условий Азербайджана.

Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинсаий районы были возвращены Азербайджану без кровопролития. Азербайджан самостоятельно выполнил требования четырёх резолюций Совета Безопасности ООН, не исполняемые почти 30 лет.

Господин Президент, сердечно поздравляю Вас, азербайджанцев мира и весь тюркский мир с этой исторической Победой.

Карабах принадлежит Азербайджану! Да здравствует Азербайджан!".

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Версия на азербайджанском языке Avstraliya-Azərbaycan Assosiasiyasının rəhbəri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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