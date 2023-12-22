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Глава Ассоциации в Новой Каледонии: Наша цель - избавиться от французского господства

Глава Ассоциации в Новой Каледонии: Наша цель - избавиться от французского господства Основной целью народа Новой Каледонии является избавление от французского господства и обретение социальной и политической независимости.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 10:44
Глава Ассоциации в Новой Каледонии: Наша цель - избавиться от французского господства

Основной целью народа Новой Каледонии является избавление от французского господства и обретение социальной и политической независимости.

Как передает Report, об этом президент Ассоциации художников коммуны Тио (Thio) в Новой Каледонии Алекс Луи О Тура заявил на проходящей в Баку международной конференции "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

"Наша цель - создать специальную сеть, где молодое и старшее поколение могли бы открыто говорить о социальных проблемах. Это необходимо для достижения процветающего, надежного будущего Новой Каледонии",- сказал он.

По словам главы ассоциации, в рамках процесса борьбы с деколонизацией в Новой Каледонии уже начали происходить социальные изменения.

"Наша молодежь все больше увлечена идеей достижения социальной и экономической свободы. Кроме того, мы думаем о том, как решить наши ментальные проблемы, которые являются последствиями колониальной политики Франции",- сказал он.

А. Тура также поблагодарил Бакинскую инициативную группу за усилия по организации платформы, в рамках которой можно обсуждать подобные вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniya Assosiasiyasının rəhbəri: “Məqsədimiz Fransa hökmranlığından xilas olmaqdır”
Версия на английском языке Association head in New Caledonia: Our goal is to get rid of French domination

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