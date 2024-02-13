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Председатель Арабского парламента раскритиковал ПАСЕ за позицию по Азербайджану

Председатель Арабского парламента раскритиковал ПАСЕ за позицию по Азербайджану Арабский парламент сожалеет в связи с отказом в ратификации полномочий делегации Азербайджана в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Внешняя политика
13 февраля 2024 г. 18:51
Председатель Арабского парламента раскритиковал ПАСЕ за позицию по Азербайджану

Арабский парламент сожалеет в связи с отказом в ратификации полномочий делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, об этом говорится в письме председателя Арабского парламента Адель бин Абдул Рахмана аль-Асуми председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу в связи с резолюцией об отказе в ратификации полномочий делегации Азербайджана.

В нем говорится, что Арабский парламент надеется на личную и профессиональную поддержку председателя ПАСЕ в пересмотре этой резолюции, которая противоречит принципам диалога и сотрудничества, составляющим основу ПАСЕ.

В письме Абдул Рахман аль-Асуми призывает ПАСЕ и Милли Меджлис к скорейшему началу прямого диалога.

"Многосторонняя парламентская дипломатия должна оставаться инструментом для сближения точек зрения, выступать в качестве стены сопротивления перед лицом любых разногласий и быть дополнительным инструментом для продвижения принципов мира и толерантности", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Ərəb Parlamentinin sədri AŞPA-nı Azərbaycanla bağlı tənqid edib

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