Глава Арабского парламента поздравил Азербайджан с успешными выборами

Внеочередные выборы в Азербайджане прошли очень успешно, наблюдалась высокая явка избирателей.

Внеочередные выборы в Азербайджане прошли очень успешно, наблюдалась высокая явка избирателей.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Арабского парламента, глава наблюдательной миссии организации Адель бин Абдулрахман Аль-Асуми на пресс-конференции.

"Хочу поздравить Азербайджан с успешно проведенными выборами. Вчера мы наблюдали за выборами на многих избирательных участках и повсюду стали свидетелями очень высокой активности избирателей", - заявил он.

По словам Аль-Асуми, в ходе наблюдения они не столкнулись ни с одним фактом вмешательства в процесс волеизъявления избирателей.

Каждый избиратель смог проголосовать за того кандидата, которого хотел видеть на посту президента страны.

"Выборы были прозрачными и мы, как Арабский парламент, приветствуем это. Не было зафиксировано нарушений избирательного процесса или каких-либо серьезных нарушений", - заявил Аль-Асуми.