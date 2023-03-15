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Глава аппарата омбудсмена: Расизм и исламофобия открыто институционализированы во Франции

Глава аппарата омбудсмена: Расизм и исламофобия открыто институционализированы во Франции Расизм и исламофобия сегодня открыто институционализированы и легализованы во Франции
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 10:35
Глава аппарата омбудсмена: Расизм и исламофобия открыто институционализированы во Франции

Расизм и исламофобия сегодня открыто институционализированы и легализованы во Франции.

Как сообщает Report, об этом глава аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана, член Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Айдын Сафиханлы заявил на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

По его словам, сегодня в некоторых европейских странах, в частности во Франции, наблюдается заметный всплеск исламофобии: "Многие мусульмане, являющиеся гражданами Франции и родившиеся в этой стране, ежедневно становятся жертвами жестокого обращения и ненависти со стороны полиции".

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Версия на английском языке Head of Ombudsman Office: Racism and Islamophobia are openly institutionalized and legalized in France
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Aparatının rəhbəri: “Fransada irqçilik və islamofobiya indi açıq şəkildə institutlaşdırılıb və qanuniləşdirilib”

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