Глава аппарата омбудсмена: Расизм и исламофобия открыто институционализированы во Франции

Расизм и исламофобия сегодня открыто институционализированы и легализованы во Франции

Расизм и исламофобия сегодня открыто институционализированы и легализованы во Франции.

Как сообщает Report, об этом глава аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана, член Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Айдын Сафиханлы заявил на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

По его словам, сегодня в некоторых европейских странах, в частности во Франции, наблюдается заметный всплеск исламофобии: "Многие мусульмане, являющиеся гражданами Франции и родившиеся в этой стране, ежедневно становятся жертвами жестокого обращения и ненависти со стороны полиции".