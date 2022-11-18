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Глава ANAMA проинформировал представителей ЕС о минной проблеме в Азербайджане

Глава ANAMA проинформировал представителей ЕС о минной проблеме в Азербайджане Представители Европейского Союза были проинформированы о минной проблеме в Азербайджане.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 14:06
Глава ANAMA проинформировал представителей ЕС о минной проблеме в Азербайджане

Представители Европейского Союза были проинформированы о минной проблеме в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов встретился с делегацией, возглавляемой специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем.

Делегация была проинформирована о масштабах загрязнения освобожденных от оккупации территорий минами и взрывными устройствами, о препятствиях, создаваемых минной проблемой восстановительно-строительным работам, а также возвращению бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения поддержки Европейским Союзом гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой в Азербайджане.

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