Глава ANAMA: Наземные мины в Карабахе нанесли огромный вред флоре и фауне региона

Наземные мины в Карабахе, которые являются последствиями войны, нанесли огромный вред флоре и фауне региона.

Наземные мины в Карабахе, которые являются последствиями войны, нанесли огромный вред флоре и фауне региона.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил в ходе международного мероприятия на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

По его словам, загрязнение окружающей среды приводит к изменению климата, а это в свою очередь, является угрозой для обеспечения устойчивого развития.

"Минное загрязнение негативно воздействуют на развитие всего региона",- добавил он.

В.Сулейманов подчеркнул, что сегодня в ходе мероприятия в Шуше состоялись очень плодотворные дискуссии по важным вопросам, и обсуждение энергетических и экологических проблем также очень важно.