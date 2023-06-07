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Глава ANAMA: Наземные мины в Карабахе нанесли огромный вред флоре и фауне региона

Глава ANAMA: Наземные мины в Карабахе нанесли огромный вред флоре и фауне региона Наземные мины в Карабахе, которые являются последствиями войны, нанесли огромный вред флоре и фауне региона.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 16:30
Глава ANAMA: Наземные мины в Карабахе нанесли огромный вред флоре и фауне региона

Наземные мины в Карабахе, которые являются последствиями войны, нанесли огромный вред флоре и фауне региона.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил в ходе международного мероприятия на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

По его словам, загрязнение окружающей среды приводит к изменению климата, а это в свою очередь, является угрозой для обеспечения устойчивого развития.

"Минное загрязнение негативно воздействуют на развитие всего региона",- добавил он.

В.Сулейманов подчеркнул, что сегодня в ходе мероприятия в Шуше состоялись очень плодотворные дискуссии по важным вопросам, и обсуждение энергетических и экологических проблем также очень важно.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA rəhbəri: “Qarabağdakı minalar regionun flora və faunasına böyük ziyan vurub”
Версия на английском языке ANAMA: Landmines in Karabakh caused great harm to region’s flora and fauna

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